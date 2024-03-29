Люди пришли на концерт Меладзе в Вильнюсе, не обошлось без акции протеста

Однако этот концерт никто и не думал отзывать.
Журналисты Delfi интересовались у зрителей, как они отнеслись бы к полному запрету на выступления российских исполнителей и не чувствуют ли себя спонсорами страны-агрессора, покупая билеты на такой концерт.
У дверей арены стояли участники акции протеста против концерта Меладзе.
Лидер акции сказал Delfi: "Бизнес, который это организует, цинично не учитывает мнение большей части жителей Литвы. Так сложилось, что, наверное, уже никто не умеет протестовать на улице, а диванные протесты не работают".
Зрители говорили Delfi, что Меладзе родом из Грузии.Правда, комментировать ситуацию решились немногие.
"Культура – как религия. Насколько я знаю, он уехал из России. Пусть поет человек. Все зависит от его реакции на сложившуюся ситуацию", – сказал один из зрителей.
"Все исполнители, включая литовских, когда-то выступали в России. важно, чтобы люди вслух заявляли о своей позиции. Я сама родом из России, но я заявляю о своей позиции вслух – поэтому давно живу здесь. Выступать в Литве запрещают тем, кто открыто поддерживает Украину или выступал в Крыму", – сказала женщина, живущая в Литве 11 лет.
"Это раздутый пузырь. Все мы люди – русскоязычные, поляки, литовцы. Просто заинтересованные группы поднимают шум. Я не вижу тут ничего особенного", – сказала другая женщина.
На вопрос, не чувствует ли она себя спонсором страны-агрессора, женщина ответила: "Насколько мне известно, он в России не живет. Видимо и налоги в РФ платить не будет. Мы на это надеемся. В противном случае, вопрос не к нам, а к МИДу".
Не так давно на Youtube-канале "Украинская правда" журналист Михаил Ткач рассказал, что Меладзе выступает в ресторане горнолыжного курорта. На концерте присутствовала и супруга вице-министра обороны России Светлана Иванова, которая является супругой замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. По данным Фонда борьбы с коррупцией (команда А.Навального), в марте, когда под руководством ее мужа происходили военные преступления в оккупированном Мариуполе и дпругих частях Украины, Светлана проводила время за шоппингом и отдыхом.
Ткач спросил у Меладзе: "Как вам отдыхается в Куршевеле, когда Россия бомбит Украину?"
Меладзе ответил: "Я не хочу ругаться, ну зачем вы это сейчас делаете?» — спросил Меладзе?"
Певец предложил поговорить "без камер", однако продолжили съемку.
Организатор вильнюсского концерта Меладзе - Bravo events.
"Безупречный стиль и элегантность" – первое, что приходит в голову, когда речь идет о Валерии Меладзе. В марте он даст долгожданный концерт – 28 марта на арене Avia Solution Group", – сказано в презентации концерта.
В редакцию Delfi обращался недовольный решением Bravo events провести концерт Меладзе читатель.
"Организаторы не скрывают, что организуют подобное, поскольку законы Литвы такие концерты не запрещают. Деньги для них важнее.
Волнует ли их Украина? Безопасность нашей страны? Их заставили отозвать концерт Филиппа Киркорова, но они продолжают пропагандировать российскую культуру, приглашают российских исполнителей. На сайте о них не сообщают. Почему? Может, боятся, что люди не пойдут на другие их мероприятия?" – писал он.
Delfi обратился к Bravo events. Организаторы сказали, что Меладзе год назад обедал в ресторане, который снят на видео Ткача.
"В то же время в ресторане были и другие посетители, но это ни в коей мере не является отрицанием позиции исполнителя в отношении войны, которую он высказал в первые же дни", – указали организаторы.