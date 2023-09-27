Любительская рыбалка в Литве может подорожать

Соответствующие поправки к закону о любительском рыболовстве зарегистрировали депутаты Сейма Айсте Гедвилене, Симонас Гентвилас и Линас Йонаускас.

По словам авторов проекта, действующие размеры платы за разрешения на любительскую рыбалку не менялись уже 11 лет.

"На фоне роста цен на товары и услуги, собранных средств недостаточно для обеспечения восстановления и сохранения рыбных запасов. Например, рыночная стоимость одной щуки этого года для зарыбливания в прошлом году составляла около 1,8 евро, а двухдневный билет рыболова-любителя и разрешение на рыболовство в водоеме, на который выдано разрешение на использование рыболовный угодий, стоит всего 1,4 евро", – говорят авторы проекта.