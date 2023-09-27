Любительская рыбалка в Литве может подорожать

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Сейму предлагается повысить стоимость разрешений на любительскую рыбалку в государственных рыболовных водоемах – с 1,40 евро до 3 евро на два дня, с 5 евро до 15 евро на месяц и с 14 евро до 50 евро на год.

Соответствующие поправки к закону о любительском рыболовстве зарегистрировали депутаты Сейма Айсте Гедвилене, Симонас Гентвилас и Линас Йонаускас.

По словам авторов проекта, действующие размеры платы за разрешения на любительскую рыбалку не менялись уже 11 лет.

"На фоне роста цен на товары и услуги, собранных средств недостаточно для обеспечения восстановления и сохранения рыбных запасов. Например, рыночная стоимость одной щуки этого года для зарыбливания в прошлом году составляла около 1,8 евро, а двухдневный билет рыболова-любителя и разрешение на рыболовство в водоеме, на который выдано разрешение на использование рыболовный угодий, стоит всего 1,4 евро", – говорят авторы проекта.

В случае одобрения Сеймом, размеры платы за разрешения на любительскую рыбалку вырастут примерно в 2-3,5 раза. Вдвое должна вырасти стоимость разрешения на любительскую рыбалку на частном рыболовном водоеме, где не организован ограниченный вылов, или на государственном рыболовном водоеме, где не выдано разрешение на пользование рыболовных угодий и организован ограниченный вылов, за исключением ограниченного вылова лосося и кумжи.

Такое разрешение будет стоить 5 евро на день, 15 евро на неделю и 30 евро на месяц.

В случае одобрения Сеймом за однодневное разрешение на любительскую рыбалку при ограниченном вылове лосося и кумжи придется заплатить 15 евро, а если ловля осуществляется с выпуском всех пойманных особой лосося и кумжи, то 5 евро.

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