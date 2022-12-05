Лобода заявила, что Литва нанесла ущерб ее репутации: собирается судиться с Compensa

Она также намерена судиться с концертным залом Compensa из-за отказа предоставить ей сцену.

"Нам, моей компании, моей команде это очень навредило, потому что мы находимся в туре и следующие концерты должны были быть в Литве и их должно было быть четыре - это города Шяуляй, Паневежис, Клайпеда и Вильнюс, заключительный концерт. Организаторы концерта, когда услышали первую новость, приостановили продажу билетов на концерты (...) Концертная площадка Compensa незаконно запретила нам проводить концерт на их площадке, не прислав нам никакого официального опровержения и того, что они запрещают нам официально, но устно, на словах они сказали нам, мол "мы не хотели бы, чтобы ваш концерт проходил на нашей площадке"", - сказала певица на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник.

Она сообщила, что ее адвокаты готовят иск против концертного зала Compensa после того, как она расторгла концертный контракт. Выступление Лободы было перенесено на Вильнюсскую арену развлечений (Pramogu Arena), все остальные концерты отменены.

Исполнительница заявила, что о ней было опубликовано много лжи в публичном пространстве. Она утверждала, что никогда не посещала Крым по работе или в личных целях после аннексии 2014 года и никогда не выступала на мероприятии 9 мая, посвященном отмечаемой Россией победе Советского Союза во Второй мировой войне.

Именно из-за этих сообщений МИД Литвы рассматривал возможность внесения Лободы в список нежелательных лиц, но позже уточнил, что для такого решения нет оснований.

"Я никогда не выступала на правительственных концертах, это ложь, это вранье. Ни на одном правительственном концерте я не выступала. Вы не сможете найти подтверждений этому в интернете. Это была моя принципиальная позиция, как и поездки в Крым, это была моя принципиальная позиция, как и выступления на 9 мая, это была моя принципиальная позиция (...) Я всегда позиционировала себя как украинский артист", - сказала Лобода.

На вопрос, "кому принадлежит Крым", певица сначала отвечала, что жителям Крыма, а впоследствии уточнила, что это часть Украины, как и Донецк, и Луганск.

Певица родом из Ирпеня. Она рассказала, что сейчас организует благотворительный тур по странам бывшего Советского Союза и США, а собранные средства направляет на помощь родному городу.

Лобода утверждала, что во время концертов рассказывает о том, что сейчас происходит в Украине и кто в этом виноват, сказала, что со своей однозначной позицией выступает и в социальных сетях.

"На всех своих благотворительных концертах я говорю о том, что я против войны, призываю всех своих поклонников быть на моей стороне, на стороне Украины", - сказала она.

Она утверждала, что после вторжения России в Украину 24 февраля полностью прекратила свою деятельность в России и уехала из нее. В настоящее время Лобода живет в Риге.

Певица называет ошибкой свое прежнее решение делать карьеру и выступать с концертами в России.

"Да, конечно, вот сейчас, находясь сегодня с вами, я понимаю, что это была ошибка, но я шла за своей детской мечтой, я очень хотела быть большим артистом, я не думала о политике, я была женщиной, которая сама добивалась своих результатов, которая без помощи спонсоров (...) просто добилась того, что я имею сегодня", - сказала Лобода.

По ее словам, после 2014 года до 24 февраля нынешнего года много украинцев работало в России и сотрудничало с россиянами. Тем более, что это не запрещали и украинские законы.

"Когда ты являешься артистом номер один в определенной стране, стране, которая считает себя могучей, считающий, что она может все, когда ты от этой страны отказываешься, после чего мне поступало огромное количество предложений вернуться в Россию за очень большие деньги и поддерживать российский режим. На что, я, конечно же, не согласилась. И для них это очень большая трагедия, очень большая потеря, потому что каждый весомый человек, каждый большой человек, который уезжает из страны, интеллигенция, известный человек (...) - это большая потеря, поэтому сейчас ведется просто активная пропаганда, связанная с моим именем, с моим творчеством", - сказала Лобода.

Россия аннексировала Крым в 2014 году после того, как прокремлевский президент Виктор Янукович был свергнут во время массовых демонстраций по всей Украине, а в конце февраля этого года российские войска открыто вторглись в Украину.