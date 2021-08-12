Литву покинул первый нелегальный мигрант из Ирака

Гражданин Ирака согласился вернуться домой, получив от Литвы финансовую помощь - 300 евро плюс билеты на самолет. В ближайшее время Литву покинут еще около 10 иракцев.

"Мы видим, что растет число желающих вернуться на родину по своей воле. Нелегальные мигранты, не получившие убежище, должны будут покинуть Литву. Если они сотрудничают и соглашаются вернуться, мы предоставляем им такую возможность", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Билеты ему купили при посредничестве Frontex. Кроме того, ему дали 300 евро на дорогу домой. Такой порядок действует в Литве - если нелегальный мигрант хочет вернуться на родину добровольно и сотрудничает со специалистами, он может получить 300 евро. О такой возможности информируют всех мигрантов.

В Литву в этом году через Беларусь пришли 4115 нелегалов. С апреля 2021 г. Департамент миграции рассмотрел 128 заявок на получение убежища, статус беженца пока не получил ни один нелегал.