Литве выдан сертификат ВОЗ

"Самым большим вызовом для бизнеса было адаптироваться к новым ограничениям, поскольку менялись не только рецептуры блюд, но и технологические процессы, что требовало значительных финансовых ресурсов. Продовольственный контроль охватывает все звенья, т. е. тесты на трансжиры проводятся не только на продуктах, произведенных литовскими производителями, но и на продуктах, импортируемых из третьих стран", - сообщила в пресс-релизе заместитель директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Юргита Бакасенене.

По словам представителя ГПВС, больше всего несоответствий обнаруживается в продуктах питания, импортируемых из-за границы.

В большинстве случаев это связано с ограничением количества трансжиров в продуктах питания не во всех странах и недостаточным контролем.

Исследования показали, что трансжиры являются одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.