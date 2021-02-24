Литва закупит дополнительно дозы вакцин Valneva, Moderna и Pfizer

Правительство в среду договорилось, что у BioNTech и Pfizer будет куплено 620 тыс. доз вакцины, у Moderna - дополнительно 10 тыс. доз. Препараты обеих компаний уже используются в Литве.
Также планируется купить дополнительно 185 тыс. доз еще не подтвержденной в Европе вакцины Valneva.
После этого решения Литва запланировала купить более 3,7 млн доз вакцины Pfizer, более 500 тыс. доз вакцины Moderna и около 370 тыс. доз Valneva.
Евросоюз уже подписал контракты с шестью компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna. У них Литва планирует купить более 10 млн доз вакцин.
Пока Европейское агентство по лекарствам подтвердила три вакцины - Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
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