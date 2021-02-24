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Литва закупит дополнительные дозы вакцин от коронавируса у фармацевтических компаний Valneva, Moderna, BioNTech и Pfizer.
Литва закупит дополнительно дозы вакцин Valneva, Moderna и Pfizer
© Shutterstock

Правительство в среду договорилось, что у BioNTech и Pfizer будет куплено 620 тыс. доз вакцины, у Moderna - дополнительно 10 тыс. доз. Препараты обеих компаний уже используются в Литве.

Также планируется купить дополнительно 185 тыс. доз еще не подтвержденной в Европе вакцины Valneva.

После этого решения Литва запланировала купить более 3,7 млн доз вакцины Pfizer, более 500 тыс. доз вакцины Moderna и около 370 тыс. доз Valneva.

Евросоюз уже подписал контракты с шестью компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna. У них Литва планирует купить более 10 млн доз вакцин.

Пока Европейское агентство по лекарствам подтвердила три вакцины - Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

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