Литва закупила вакцину против клещевого энцефалита: когда начнется бесплатная вакцинация

Как литовские медики, так и эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Людей с этим заболеванием лечат только симптоматически, с помощью лекарств, которые уменьшают симптомы болезни. Специфического лечения против возбудителя заболевания не существует.

Клещевой энцефалит повреждает мозг, его оболочки и/или периферические нервы и является одной из самых серьезных вирусных инфекций центральной нервной системы человека, характеризующейся остаточными явлениями, иногда даже приводящими к инвалидности.

"Эта возрастная группа была выбрана для вакцинации против клещевого энцефалита не случайно. Исследования, проведенные в Литве, показали, что средний возраст людей, заболевших клещевым энцефалитом, составляет 55 лет. В будущем будет принято решение о расширении возрастных границ группы людей, которые могут быть бесплатно привиты от энцефалита", - говорит Лина Рейнартене, руководитель отдела централизованно оплачиваемых лекарств больничной кассы.

Обычный график вакцинации против клещевого энцефалита предполагает интервал в 1-3 месяца между первой и второй дозами, после чего вырабатывается иммунитет, полностью защищающий человека от развития клещевого энцефалита в течение одного года. Третья доза вакцины вводится через 5-12 месяцев.

В дальнейшем для поддержания защитного уровня иммунитета первую поддерживающую дозу вводят через 3 года после третьей дозы, а последующие - через 5 лет.