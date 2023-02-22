Литва: за шум в общественных местах предлагается ввести большие штрафы



Чтобы решить проблему шума в старых городах, курортных городах в часы отдыха и покоя, некоторые члены Сейма предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КАП) и повысить штрафы за нарушение общественного порядка. Парламентарии предлагают налагать такие денежные взыскания не только на физических лиц, но и на руководителей компаний, учреждений или организаций, в помещениях которых нарушается общественный порядок.

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После изменения положений КАП за первое нарушение будет налагаться штраф в размере 80-300 евро. Руководителям учреждений или компаний грозит штраф от 300 до 500 евро. За повторное административное правонарушение на физических лиц налагается штраф в размере от 300 до 500 евро, а на руководителя предприятия, учреждения или организации, в помещении которого было совершено правонарушение, налагается штраф в размере от 500 до 700 евро.

В проекте постановления правительства утверждается, что такие штрафы в несколько раз превышают меры взыскания, налагаемые за другие административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка. Поэтому предлагается налагать штрафы от 80 до 200 евро за первое нарушение, от 200 до 300 евро – на руководителей юридических лиц. Между тем повторное нарушение общественного порядка повлечет за собой ответственность в размере от 200 до 300 евро для физических лиц и от 300 до 400 евро для руководителей юридических лиц.

ELTA напоминает, что согласно действующему КАП, за первое такое правонарушение налагается штраф в размере от 20 до 80 евро. И все же, за первое административное правонарушение лицо получает только половину минимальной суммы штрафа, а за повторные нарушения налагается штраф в размере от 80 до 300 евро.

Поправки к КАП в Сейме зарегистрировали консерваторы Миндаугас Скритулскас, Бронисловас Матялис, Аудрюс Пятрошюс, Андрюс Купчинскас и представитель фракции "аграриев" Антанас Винкус.