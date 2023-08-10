Литва выдала рекордное количество видов на жительства, большую часть получили украинцы

Большую часть – 71 901 вид – выдали лицам, которые обращались за документом в первый раз, еще 14 471 был продлен. По сравнению со втором полугодием 2022 года, было выдано на 25% больше таких документов.

Больше всего видов на жительство получили граждане Украины – 51 126. Больше 42 000 этих лиц - военные беженцы и пользуются временным механизмом защиты, введенным ЕС, отмечает департамент.

Граждане Беларуси за полгода получили 19 477 видов на жительство, а России – 2384.

Если не брать во внимание механизм защиты, введенный ЕС, то больше всего видов на жительство было выдано по работе – 34 417 (с января по июнь 2023 г.). Из них 1145 получили высококвалифицированные специалисты. На основании соединения семьи выдано 2615 временных видов на жительство.

По мере роста числа выдаваемых документов растет нагрузка на Департамент миграции, сказала его глава Эвелина Гудзинскайте.