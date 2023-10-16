Литва: вступает в силу запрет на ловлю узкопалых раков, лосося и кумжи на нерестовых участках рек

Запрет на ловлю узкопалых раков продлится до 15 июля, а любая ловля рыбы на речных нерестовых участках будет запрещена до 30 декабря.

Одной из самых популярных среди рыбаков рек, подпадающих под запрет, по данным Министерства охраны окружающей среды, является Нерис. На этой реке запрет будет действовать от моста в Йонаве до Жирмунайского моста в Вильнюсе, а также от Валакупяйского моста до железнодорожного моста Вильнюс-Игналина и от пешеходного моста Буйвиджю до устья Балуоши.

На остальных участках Нерис запрет не будет действовать, на них будет разрешена рыбалка по билету рыболова-любителя, но от Жирмунайского моста до Валакупяйского моста будет запрещено использование искусственных наживок или рыбок-наживок.

В министерстве напоминают, что весь лосось и кумжа, пойманные в осенний рыболовный сезон, подлежит немедленному выпуску в реку независимо от того, ведется ли ловля по карточке рыболова-любителя или по билету рыболова-любителя.