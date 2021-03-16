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Литва временно приостанавливает вакцинацию вакциной от коронавируса AstraZeneca.
Литва временно приостанавливает вакцинацию вакциной AstraZeneca
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"Сегодня я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами (ГСКЛ), в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca", – заявил на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис.

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"Это означает, что мы учтем рекомендацию службы", – добавил он.

Заседание по этой вакцине Европейское агентство по лекарственным средствам созывает в четверг.

Как сообщил глава ГСКЛ Гитис Андрулёнис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии.

"За последние несколько дней мы получили три сообщения о подозрении на тяжелые нежелательные реакции, связанные с проявлениями тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca в Литве пациентов", – сказал Андрулёнис.

"На сегодняшний день у нас нет доказательств того, что это случилось по причине вакцинации, возможно это просто совпало с вакцинацией, все эти данные передаются в общую сеть, их оценивает Европейское агентство по лекарственным средствам", – продолжил он.

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