Литва временно приостанавливает вакцинацию вакциной AstraZeneca

"Сегодня я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами (ГСКЛ), в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca", – заявил на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Это означает, что мы учтем рекомендацию службы", – добавил он.

Заседание по этой вакцине Европейское агентство по лекарственным средствам созывает в четверг.

Как сообщил глава ГСКЛ Гитис Андрулёнис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии.

"За последние несколько дней мы получили три сообщения о подозрении на тяжелые нежелательные реакции, связанные с проявлениями тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca в Литве пациентов", – сказал Андрулёнис.

"На сегодняшний день у нас нет доказательств того, что это случилось по причине вакцинации, возможно это просто совпало с вакцинацией, все эти данные передаются в общую сеть, их оценивает Европейское агентство по лекарственным средствам", – продолжил он.