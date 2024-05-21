2024.05.21 14:17

Литва: водителям следует проверить свое здоровье до конца года, в противном случае лишат прав

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vairuojanti moteris. Asociatyvi nuotr.
Vairuojanti moteris. Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Минздрав и Regitra напоминают водителям о необходимости до конца этого года пройти обязательный медицинский осмотр – тех, кто не сделает этого, лишат права управления транспортным средством.

„С 1 января 2025 года водительские права водителей, у которых нет действующей медицинской справки, утрачивают силу“, - сказал на пресс-конференции во вторник заместитель министра здравоохранения Ауримас Печкаускас.

„Лицам, которые не обновят медицинскую справку вовремя, придется посещать врачей, проверять свое здоровье, а обо всем остальном позаботимся мы. Человеку не придется обращаться в Regitra дополнительно, поскольку в цифровом виде мы получим информацию об обновленной справе и одновременно продлим срок действия водительского удостоверения“, - сообщил на пресс-конференции генеральный директор Regitra Вайдас Доминаускас.

По словам В. Доминаускаса, почти за полгода более половины всех водителей страны не проверили здоровье.

„Доля водителей, которые еще не позаботились об этом, велика – более 50 проц. и на сегодняшний день это 237 тыс. Людям в возрасте 30 и 65 лет следует поспешить проверить свое здоровье, потому что их доля самая большая“, - сказал В. Доминаускас на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что узнать, нужна ли обязательная проверка здоровья, водители могут на нескольких онлайн-платформах.

„Те, кто еще не проверил, действительна ли эта справка, могут сделать это очень просто, посетив портал электронных услуг. Это первый канал, где вы можете идентифицировать себя, оставить свои контакты, а мы позаботимся о том, чтобы клиенты получали напоминания об истечении срока действия справки“, - отметил глава Regitra.

„Второй канал – это возможность посетить наш вебсайт. Те лица, которые не могут идентифицировать себя по номеру водительского удостоверения и личному идентификационному номеру, также могут проверить актуальную для них информацию“, - добавил В. Доминаускас.

Тех, кто не пройдет проверку здоровья, сотрудники будут штрафовать, также будут фиксировать автоматические системы

Лиц, у которых водительское удостоверение утратило силу из-за непродленной справки о состоянии здоровья, будут штрафовать и сотрудники полиции, отмечает начальник Бюро общественного порядка Департамента полиции Витаутас Грашис.

„Те, кто этого не сделает (не проверит здоровье – ELTA), безусловно, будут привлечены к административной ответственности и перед прохождением медицинского осмотра они должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 50 евро. На такого человека будет составлен протокол, и он уже не сможет водить автомобиль – ему придется позаботиться о другом транспортном средстве, либо его транспортным средством придется управлять другому лицу, либо ее транспортируют перевозчики“, - сказал на пресс-конференции В. Грашис.

Кроме того, как отметил В. Грашис, водители с недействительными правами на дорогах страны также будут фиксироваться автоматическими системами.

„Конечно. Автоматические системы, которые фиксируют нарушение, при отсутствии обязательного страхования гражданской ответственности, при отсутствии технического осмотра или в случае определенного нарушения, это лицо также будет привлечено к ответственности за недействительное водительское удостоверение“, - подчеркнул В. Грашис.

„Поэтому полиция призывает водителей пройти проверку здоровья до 1 января, чтобы не обременять полицию и не создавать себе проблем“, - добавил сотрудник.

Осенью 2022 года Сейм принял решение связать срок действия водительских прав со сроком действия медицинской справки. Действие прав водителей, которые не проходят регулярные медицинские осмотры, будет приостановлено.

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