Согласно данным за 7 октября, показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей в Литве составляет 795,5 случаев. На втором месте Эстония - 659, на третьем – Румыния (632).
По смертности на миллион жителей за последние 14 дней Литва занимает третье место (100 случаев). На первом месте – Болгария (145), на втором – Румыния (108).
Самая лучшая ситуация по заболеваемости на 100 000 жителей наблюдается в Польше, а самый низкий показатель смертности в Исландии и Лихтенштейне (0).
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