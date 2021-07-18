По ценам на продукты питания и неалкогольные напитки Литва входит в число 5 самых дешевых стран.

В соответствии со статистикой Eurostat, цены на продукты питания и неалкогольные напитки в Литве составляют 84% средних о ЕС.

Дешевле продукты питания и неалкогольные напитки в Румынии (66%), Польше (68%), Венгрии (80%) и Болгарии (81%). Самые дорогие продукты питания и неалкогольные напитки в Дании (129%), в Люксембурге (126%), Австрии (125%), Швеции (121%) и Финляндии (119%). В Эстонии цены на продукты питания и неалкогольные напитки составляют 96% от средних по ЕС, а в Латвии – 95%.

Kainų statistika ES © Euroblogas nuotr.

Общий индекс цен на потребительские товары и услуги показывает, что Литва входит в число 5 самых дешевых стран ЕС. Дешевле, чем в Литве товары и услуги только в Румынии, Болгарии, Польше и Венгрии. В Литве потребительские расходы семьи составляют 69% средних по ЕС, Румынии - 55%, в Болгарии – 56%, в Польше – 58%, в Венгрии – 62%. Самая дорогая страна - Дания (141%), Ирландия и Люксембург (по 136%), в Швеции (130%) и Финляндии (126%).

Kainų statistika ES © Euroblogas nuotr.

Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС в Ирландии. Цены там в два раза больше, чем в Литве. Цены на алкоголь и табачные изделия в Литве составляют 82% средних по ЕС. В Ирландии этот показатель составляет 187%, в Финляндии - (158%), в Швеции (136%). Правда, в некоторых странах, не входящих в ЕС, цены еще выше, например, в Норвегии на 220% выше средних по ЕС, в Исландии – на 190%, в Великобритании – в 163% выше.

Kainų statistika ES © Euroblogas nuotr.

Самые дешевые эти товары в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%), Румынии (75%), Словакии (79%), Чехии (79%), Хорватии (80%), Словении (80%) и Литве (82%).