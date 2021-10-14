aA
Литва скоро отменит летнее время. Была надежда, что примут решение отказаться от этого порядка, но этот вопрос до сих пор не решен. В последнее воскресенье октября мы снова переведем стрелки часов на час назад.
Литва скоро отменит летнее время: отказ от этой практики блокируют несколько стран ЕС
© Pixabay

Несколько лет назад ЕК обещала, что в 2021 г. от этой практики откажутся. Однако принять это решение не удалось, поскольку не удалось договориться со всеми странами ЕС. Сейчас и ЕК не знает, когда этот вопрос может быть решен.

От летнего времени Литва откажется в 2 ч. ночи в последнее воскресенье октября.

В Литве стрелки часов начали переводить с 2003 г., однако это возмущает многих жителей страны.

"Насколько мне известно, против перемен выступает группа стран, в их числе и Германия, однако подробнее об этом могут рассказать МИД или Министерство транспорта и коммуникаций. ЕП со своей стороны решение уже принял", – сказал пресс-секретарь бюро ЕП в Литве Довайдас Пабиржис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В воскресенье Литва переходит на летнее время (6)

В воскресенье Литва переходит летнее время, в 3 часа...

В Литве отменили летнее время (1)

В ночь на воскресенье в Литве отменили летнее время,...

TOP новостей

Жители Литвы жалуются, что не могут попасть к врачам, ситуация более чем серьезная (6)

Очереди к врачам многих жителей Литвы давно не...

Литва скоро отменит летнее время: отказ от этой практики блокируют несколько стран ЕС (12)

Литва скоро отменит летнее время. Была надежда, что...

Полиция подала в суд Вильнюсский муниципалитет за "радужный" переход (7)

Вильнюсский муниципалитет не выполнил просьбу полиции...

Премьер-министр Литвы: от "паспорта возможностей" пока отказываться не будут (61)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...

Литва в шаге от еще одного критического рубежа: осталось четыре "красных" муниципалитета (47)

В Литве осталось всего 4 "красных" муниципалитета, вся...