Литва скоро отменит летнее время: отказ от этой практики блокируют несколько стран ЕС

Несколько лет назад ЕК обещала, что в 2021 г. от этой практики откажутся. Однако принять это решение не удалось, поскольку не удалось договориться со всеми странами ЕС. Сейчас и ЕК не знает, когда этот вопрос может быть решен.
От летнего времени Литва откажется в 2 ч. ночи в последнее воскресенье октября.
В Литве стрелки часов начали переводить с 2003 г., однако это возмущает многих жителей страны.
"Насколько мне известно, против перемен выступает группа стран, в их числе и Германия, однако подробнее об этом могут рассказать МИД или Министерство транспорта и коммуникаций. ЕП со своей стороны решение уже принял", – сказал пресс-секретарь бюро ЕП в Литве Довайдас Пабиржис.
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