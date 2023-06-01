Литва: с 1 июля планируется увеличить пособия по материнству, отцовству и уходу за ребенком

Минимальные пособия социального страхования по материнству, отцовству и уходу за ребенком с 1 июля 2023 г. должны увеличиться на 92 евро "на руки" – с 6 до 8 размеров базового социального пособия (БСП). Для лиц, которые в настоящее время получают пособие по уходу за ребенком между 6 и 8 БСП и которым до 1 июля эти пособия будут назначены и еще не выплачены, с 1 июля будут выплачиваться более высокие пособия – т.е. равные 8 БСП. Недоплата будет переведена на личный счет до 1 октября, сообщает бюро парламентского Комитета по социальным делам и труду.

Эта поправка к закону направлена ​​на то, чтобы лица, которые работают и платят взносы социального страхования, получали более высокие пособия социального страхования по материнству, отцовству и уходу за ребенком, чем те, кто не работает. Кроме того, минимальные пособия социального страхования по материнству, отцовству и уходу за ребенком будут выше, чем действующая на данный момент минимальная сумма потребительских потребностей – 354 евро.

Лица, получающие минимальное пособие по уходу за ребенком и другие доходы или пособия, с 1 января 2024 г. будут иметь возможность работать, и их пособия не будут уменьшены, если пособие по уходу за ребенком и другие доходы или пособия в совокупности не превышают размер минимальной месячной зарплаты.

С 1 января 2024 г. максимальный компенсационный заработок при получении лицом максимального пособия по уходу за ребенком и заработной платы не может превышать его прежний заработок, но не более 5 среднемесячных зарплат (СМЗ), действовавших в предыдущем квартале до даты получения дохода или пособия. "Это поможет лучше совмещать обязанности перед семьей с работой", - отметил председатель КСДТ Юстас Джюгялис.

Условия относительно минимального и максимального компенсируемого заработка к трудящимся будут применяться с 1 января 2024 года. Они коснутся всех лиц, которым назначено пособие по уходу за ребенком с 1 января 2023 г. и на дату вступления в силу положений еще не будет выплачено.

Планируется, что с 1 января 2024 г. пособие по болезни при уходе за близкими будут выплачивать дольше. Для ухаживающих (независимо от того, где оказывается уход) за детьми до 14 лет вместо 14 календарных дней пособие по болезни будет выплачиваться 21 календарный день, а для лиц, осуществляющих уход за старшими членами семьи (супругой, матерью, отцом или детьми старше 14 лет), вместо 7 календарных дней пособие по болезни будет выплачиваться 14 календарных дней.

Кроме того, с 1 января 2024 г. при уходе за детьми в возрасте до 18 лет, страдающими заболеваниями, вызвавшими тяжелую степень инвалидности, пособие по болезни будет выплачиваться за уход за ними не только в стационарном или лечебно-реабилитационном и медицинско-санаторном учреждении, но и амбулаторно.

Лицам, добровольно проходящим лечение от патологической игровой зависимости, абстиненции в связи с употреблением психоактивных веществ, синдрома зависимости от употребления психоактивных веществ, с 1 января 2024 г. пособие по болезни будет выплачиваться дольше, т.е. 40 календарных дней (вместо 28 календарных дней). Кроме того, пособие по болезни продолжительностью 40 календарных дней будет возможно разделить и получить два раза в год. Человек сможет получать пособие по болезни не только во время лечения в стационаре, но и в дневном стационаре.

Парламентский Комитет по социальным делам и труду также одобрил проект поправок к Закону о социальном страховании по безработице, в котором предусмотрено, что с 1 января 2024 г. для лиц, которые добровольно лечатся от зависимости путем получения страховых пособий по безработице, продолжительность этого пособия будет продлеваться до тех пор, пока это лицо будет временно безработным, а максимальный период продления будет одинаковым для всех безработных, независимо от характера болезни или лечения, т.е. 30 календарных дней. Выплата страхового пособия по безработице будет продлеваться и тогда, когда безработный находится на лечении в дневном стационаре и лечится от абстиненции.

Поправки к Закону о социальном страховании по болезни и материнству и Закону о социальном страховании по безработице еще предстоит принять Сейму.