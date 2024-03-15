Литва прощается с погибшим в Украине добровольцем

 
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Воевавший за Украину и погибший под Бахмутом 42-летний гражданин Литвы Тадас Тумас с позывным Великан (Milžinas) стал первым литовским воином сложившим свою голову за свободу Украины. 15 марта в Вильнсе проходит церемония прощания с Тумасом.

Delfi напоминает, что проститься с покойным можно в пятницу и в субботу в похоронном зале храма Св. Игнатия.

16 марта, в 11 ч. состоится заупокойная служба в храме Св. Игнатия. Тумаса похоронят на Антакальнисском кладбище.

Тумас служил в 92-й бригаде ВСУ. 23 февраля в автомобиль, на котором ехал Тумас с сослуживцем, с дрона была пущена граната. Пострадали двое военных, жизнь Тумаса спасти не удалось. Его коллега выжил.

До того как отправиться воевать в Украину, Тумас работал пограничником – охранял границу Литвы с Беларусью.

Перед тем как поехать в Киев, Тадас объяснил свое решение жене так: если Россия одолеет Украину, следующей ее целью будет Литва.

Тумас был хорошо подготовлен – 6 лет тренировался в добровольческих силах. На фронт в Украину он прибыл в ноябре 2023 года. После обучения на полигоне ездил на задания в окрестностях Бахмута.

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