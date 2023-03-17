Литва примет участие в деле ЕСПЧ Украина против России: в деле участвуют еще 25 государств

Сообщается, что дело рассматривается на основании обращения Украины от 23 июня 2022 года по поводу грубых и систематических нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вызванных военными действиями России.

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В петиции Украины указывается, что Россия проводит целенаправленные, неизбирательные и несоразмерные атаки против мирных жителей и их имущества по всей территории Украины в нарушение международного права. Также отмечается, что атаки осуществляются российскими вооруженными силами и подконтрольными им сепаратистскими или иными нерегулярными военизированными формированиями. Отмечается, что в результате этих атак получили ранения, были убиты, задержаны или пропали без вести десятки тысяч гражданских лиц, уничтожено имущество или дома сотен тысяч людей, миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами или были вынуждены покинуть Украину, а бизнес или имущество многих тысяч предприятий – уничтожено.

Украина добивается прекращения военного вторжения России и признания действий России массовым нарушением прав человека, а также полного возмещения ущерба пострадавшим.

По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, будущее решение по делу может стать основанием для правовых мер по обеспечению компенсаций лицам, пострадавшим вследствие российского военного вторжения.

"Литва использует все правовые средства, чтобы действия агрессора не остались безнаказанными. Россия должна быть привлечена к ответственности за массовые убийства, увечья, разрушение домов и другой общественной инфраструктуры в Украине. Она также будет обязана возместить весь причиненный ущерб", — говорит Э. Добровольска.