Литва поставит медоборудование борющемуся с COVID-19 Непалу

В понедельник правительство разрешило передать этой стране медицинское оборудование из госрезерва: 5 аппаратов искусственной вентиляции легких Weinmann Medumat Standard и 20 ингаляторов кислорода Oxygen plus.
Стоимость этого оборудования составляет почти 50 тыс. евро. Партию гуманитарной помощи поручено доставить Департаменту противопожарной помощи и спасения.
Медоборудование выделено с учетом просьбы Непала о помощи. Эта страна в последнее время столкнулась с новой волной распространения COVID-19.
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