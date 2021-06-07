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Литва предоставит гуманитарную помощь борющемуся с пандемией COVID-19 Непалу.
Литва поставит медоборудование борющемуся с COVID-19 Непалу
© AFP / Scanpix

В понедельник правительство разрешило передать этой стране медицинское оборудование из госрезерва: 5 аппаратов искусственной вентиляции легких Weinmann Medumat Standard и 20 ингаляторов кислорода Oxygen plus.

Стоимость этого оборудования составляет почти 50 тыс. евро. Партию гуманитарной помощи поручено доставить Департаменту противопожарной помощи и спасения.

Медоборудование выделено с учетом просьбы Непала о помощи. Эта страна в последнее время столкнулась с новой волной распространения COVID-19.

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