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Госсовет в понедельник подтвердил, что Литва пошлет военных в Мали для возглавляемой Францией операции.
Malis
Malis
© AFP / Scanpix

"Мы учитываем потребности Франции и ее просьбы, для этой операция будет запрошен мандат", - завил на пресс-конференции министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Вклад в операцию будет зависеть от ситуации в регионе и конкретно в Мали, и от вовлеченности Франции и ее союзников в эту миссию в будущем", - добавил он.

Участие в операции Takuba означает помощь местным вооруженным силам в борьбе с джихадистами.

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Литву внести вклад в военную операцию в Мали. В конце июня он направил письмо президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопастности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что Сейму на утверждение будет представлено участие до 20 военных в операциях 2022-2023 годов.

"Это присоединение к борьбе с джихадистами", – отметил политик.

Он считает, что таким образом Литва покажет, что является "не только импортером безопасности, но и экспортером".

Госсовет в понедельник подтвердил, что Литва пошлет военно-транспортный самолет Spartan в возглавляемую Францией миссию в Мали.

Министр обороны отметил, что с учетом просьбы Франции о выделении логистической поддержки операции Литва планирует направить транспортный самолет Spartan с обслуживающими его почти 12 пилотами и логистами.

По его словам, самолет будет дислоцироваться в Нигерии и выполнять задачи в Мали. Он считает, что это будет "сильная, значительная, хоть и достаточно дорогая помощь".

А. Анушаускас также подтвердил, что Литва готовится направить военных Сил спецопераций обучать местные силы в Ираке.

По его словам, для этого не потребуется новый мандат, будет достаточно продлить существующее разрешение на участии до 40 военных в коалиционной операции "Непоколебимая решимость" под командованием США против террористической группировки "Исламское государство".

Министр не указал количества военных, которые отправятся в Ирак, из соображений секретности этой информации.

Госсовет также одобрил планы Литвы направить два штабных офицера в новую учебную миссию Евросоюза в Мозамбике.

Мандаты на участие подразделений литовской армии в международных операциях в 2022–2023 года Сейм будет утверждать во время осенней сессии.

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