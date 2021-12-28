Специалисты юридического отдела этого агентства собрали доказательства того, что литовские пограничники применяют практику коллективного вытеснения мигрантов, что противоречит международным законам и Европейской конвенции по правам человека.

Еще одно замечание юристов – неэффективность процедуры принятия заявок об убежище. С августа, когда начали применять политику разворота мигрантов, Литва утверждает, что мигранты могут легально просить убежище – достаточно прийти на КПП. На деле такой порядок не действует – официально с лета получено 11 заявок на КПП.

Сами мигранты рассказывали, что белорусские пограничники не дают им пересекать границу на КПП. Вероятно, потому, что если они пересекут там границу, Литва сможет легально вернуть их назад, поскольку Беларусь для мигрантов является безопасной страной.

Кроме того, в Литве не действует система выявления уязвимых людей, о чем не раз говорили парламентские контролеры. Особенно много беспокойства вызывает тот факт, что среди развернутых мигрантов может быть немало тяжело больных людей, родителей с детьми, пенсионеров, беременных, жертв торговли людьми.

После проведения этого исследования специалисты Бюро фундаментальных прав Frontex планируют представить Литве свои рекомендации по изменении политики.

В первую очередь нелегалов должны не оттеснять обратно в Беларусь, а везти на КПП, где они могут подать заявку об убежище.

Кроме того, пограничников должны научить распознавать нуждающихся в помощи лиц и обеспечивать им помощь. Особое внимание должны уделять интересам детей, их вместе с родителями должны впускать в страну.

Литовские политики часто говорят, что мигранты злоупотребляют наличием детей и используют их, как щит, однако специалисты Frontex акцентируют, что это не имеет никакого значения – дети в любом случае уязвимы, им должны гарантировать защиту.

Эти рекомендации должны вручить не только Литве, но и Совету ЕС. Если их не будут соблюдать, то это скажется на репутации страны.

Член парламентского комитета по правам человека Витаутас Бакас сказал, что эти рекомендации - не новость, Литву за это уже критиковали.

"Такие рекомендации только напоминают о наших международных обязательствах, – сказал он Delfi. – Если Литва хочет быть членом Западного общества, она должна выполнять обязательства, которые взяла на себя. Если политикам, премьеру, министру не подходят эти обязательства, они могут инициировать поправки к ним, но пока их надо соблюдать. Обязательства делают Литву членом международного сообщества. С точки зрения прав человека политика разворота невозможна, об этом говорили не раз".

По его оценке, нынешнее поведение Литвы бесчеловечно – особенно, когда речь идет о вытеснении семей с детьми. Он заметил, что создана атмосфера страха, поэтому порядку не противятся и специалисты по правам детей, они молчат.

Бакас сказал, что политика Литвы в отношении мигрантов наносит вред репутации страны в глазах международного сообщества. Кроме того, нынешнее поведение может привести и к финансовым потерям.

"В ЕСЧ есть прецеденты и решения после кризиса мигрантов 2015 г. Есть много примеров, когда страны, практиковавшие политику разворота, потом участвовали в продолжительных и унизительных процессах, а пострадавшие получали огромные компенсации", – заметил политик.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас отметил, что ситуация с мигрантами в Литве стабилизировалась именно благодаря политике разворота.

"Думаю, Frontex могло бы укрепить свои функции, способствуя политике разворота и пополнить этим свой мандат не только в Литве, но и во всей Европе. Это могло бы стать импульсом к пересмотру деятельности Frontex", – заметил политик.

Он считает, что рекомендации - это возвращение к политике открытых дверей.

"Лукашенко, создавая гуманитарный кризис, учитывал, что появятся общественные деятели, члены неправительственных организаций, волонтеры, политики, которые будут думать, что разворот незаконен, что у стран нет границ, я оппонент такой позиции. Я считаю, что это трагедия для страны, общественного порядка. Политика разворота по-своему служит правам человека. Мы многое прекратили, в том числе - выгоду за счет перевозки людей, (...) есть много случаев, когда люди не летят, чтобы не рисковать здоровьем своих близких. Останавливая нелегальную миграцию, мы останавливаем нарушение прав человека, жертвы, трагические судьбы. Политика открытых дверей - приглашение нелегально мигрировать, везти детей, зимой идти по лесам. В этом смысле, поддерживая политику разворота, я защищаю права человека", – сказал Кащюнас.

На вопрос о вытеснении семей с детьми в морозы он ответил, что по гуманитарному коридору были приняты 260 человек. По его мнению, это показывает, что механизм оказания помощи уязвимым группам действует.

Delfi напоминает, что с начала августа пограничники получили право не впускать нелегалов в неположенных местах. С тех пор в Литву не впустили 8063 человек.

Frontex начало свою миссию в Литве 1 июля. Сейчас миссия продлена до 26 января 2022 года. 54 сотрудника агентства помогают пограничникам обеспечивать охрану границы, выявлять нелегальных перевозчиков, а также помогает в возвращении мигрантов на родину.