aA
ВВ понедельник фармацевтическая компания BioNTech и Pfizer доставила в Литву двадцатую партию вакцин от коронавируса (COVID-19), которая состоит из 99 тыс. 450 доз вакцины Comirnaty.
Литва получила 20-ую партию вакцины Pfizer – почти 100 000 доз
© Reuters / Scanpix

Как сообщило Министерство здравоохранения, еще в понедельник они должны быть распределены между самоуправлениями, с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации.

Ведомство также отметило, что больше вакцин будет выделено тем самоуправлениям, где фиксируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

До сегодняшнего дня в Литву было доставлено 717,4 тыс. доз вакцины Comirnaty этого производителя, для вакцинации жителей использовано 700,3 тыс. доз.

Статьи по теме:
Спикер парламента Литвы сомневается в необходимости введения "паспорта возможностей"  (26)
"Вакцина на карте": вакцинация в почти трехмиллионной Армении, зачем на Южный Кавказ поехала делегация Литвы?  (38)

В Литве от коронавируса прививают вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, Johsnon & Johnson, AstraZeneca.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 691,4 тыс. жителей или 24,7% населения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер Польши призвал поляков Литвы прививаться: от этого зависит и экономика (13)

Находящийся с визитом в Вильнюсе премьер-министр...

В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, система не выдерживает наплыва желающих (74)

В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей...

Премьер-министр Польши в Вильнюсе призвал жителей вакцинароваться: от этого зависит и экономика (96)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий , который в...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: пока в Кремле тот режим, который есть, изменений в отношениях не будет (416)

Не стоит ожидать изменений в отношениях России и стран...

Планы Вильнюса меняются: уже не исключают возможность возвращения некоторых 5-11 классов за парты (2)

На прошлой неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс...

На предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв: есть пострадавшие (42)

В понедельник в обеденное время на предприятии Klaipėdos...

В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, система не выдерживает наплыва желающих (74)

В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей...

Такого начала мая в Литве давно не было: шел снег, валились деревья (23)

Как и прогнозировали синоптики, в Литве не только шел...