Литва получила 20-ую партию вакцины Pfizer – почти 100 000 доз

Как сообщило Министерство здравоохранения, еще в понедельник они должны быть распределены между самоуправлениями, с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации.

Ведомство также отметило, что больше вакцин будет выделено тем самоуправлениям, где фиксируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

До сегодняшнего дня в Литву было доставлено 717,4 тыс. доз вакцины Comirnaty этого производителя, для вакцинации жителей использовано 700,3 тыс. доз.

В Литве от коронавируса прививают вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, Johsnon & Johnson, AstraZeneca.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 691,4 тыс. жителей или 24,7% населения.