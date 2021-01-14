Литва побила еще один антирекорд: по уровню смертности от COVID-19 вышла на второе место в Евросоюзе

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в Литве уровень заболеваемости от коронавируса за последние 14 дней составляет 1004,84 на 100 000 жителей, а смертности – 344,64 случая.
По уровню смерти за последние 14 дней в ЕС, странах Европейской экономической зоны и Великобритании Литву опережает только Лихтенштейн, где за последние две недели уровень смертности составляет 573,25 случая, а заболеваемости – 561,84 случай на 100 000 жителей.
Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС, странах Европейской экономической зоны и Великобритании сейчас наблюдается в Чехии (1512,84 случаев, смертности – 199,06).
Delfi напоминает, что Чехия осенью уже была лидером по заболеваемости COVID-19 в Европе. В числе лидирующих стран оказалась и Ирландия (1253,69, смертности – 28,55).
В Словении уровень заболеваемости составляет 1171,89 случай на 100 000 жителей и смертности – 270,55. Значительно подскочил уровень заболеваемости и в Латвии (689,49, смертности – 151,04).
В Эстонии уровень заболеваемости в последние две недели составляет 603,63 случая на 100 000 жителей, смертности – 55,86 случаев.
В Польше уровень заболеваемости составляет 340,7 случаев на 100 000, смертности – 108,42.
Самый небольшой уровень заболеваемости за последние 14 дней был в Исландии - 48,18 случаев на 100 000, смертности – 2,8 случая.
По последним данным, коронавирус унес жизни 2346 жителей Литвы.
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