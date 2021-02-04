Литва по заболеваемости и смертности от COVID-19 – на шестом месте в Европе

На прошлой неделе Литва занимала соответственно шестое и пятое места.
По обнародованным Центром обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве несколько выше, чем 533 случая на 100 тыс. жителей - что на 65 случаев меньше, чем было на прошлой неделе.
Первой среди 30 стран является Португалия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1652 случая, вторая - Испания с 1036 случаями, третья – Чехия с 896 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 127 смертей (на 28 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва - шестая в списке.
На первом месте - Португалия (363 смерти на 1 млн жителей), вторая - Словакия (205), далее Словения и Чехия (183 и 182).
Лучшие показатели у Исландии, Греции, Норвегии и Финляндии.
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