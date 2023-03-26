Литва перешла на летнее время: а вы перевели стрелки часов?

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В ночь на воскресенье, в 3 ч., Литва перевела стрелки часов на час вперед и перешла на летнее время, по которому будет жить до последнего воскресенья октября.
Laikrodis
Laikrodis
© Shutterstock

"Не могу отрицать, что перевод часов сказывается на здоровье людей. Конечно, нынешний перевод на час вперед оказывает большее влияние, чем осенний. Все взрослые, а особенно подростки, люди постарше, более чувствительные люди сталкиваются со сбоями", – сказала невролог Сантаришкской клиники Рута Маменишкене.

Она напомнила, что из-за перевода часов на час вперед, спать мы будем на час меньше, придется вставать раньше.

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"С одной стороны, это хорошо, но наши внутренние часы не дают проснуться до конца. Что касается не только здоровья, но и других социальных моментов, исследование показывает, что в утренние часы фиксируют больше ДТП в первые недели после перехода на летнее время. Чаще фиксируют инфаркты миокарда и инсульты", - предупредила специалист.

Литовские врачи вместе с врачами других стран ЕС обращались в ЕП с просьбой отменить перевод стрелок.

Маменишкене рекомендовала заранее приучать себя раньше ложиться и раньше вставать, чтобы "приучить" организм к новому режиму.

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