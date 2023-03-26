Литва перешла на летнее время: а вы перевели стрелки часов?

"Не могу отрицать, что перевод часов сказывается на здоровье людей. Конечно, нынешний перевод на час вперед оказывает большее влияние, чем осенний. Все взрослые, а особенно подростки, люди постарше, более чувствительные люди сталкиваются со сбоями", – сказала невролог Сантаришкской клиники Рута Маменишкене.

Она напомнила, что из-за перевода часов на час вперед, спать мы будем на час меньше, придется вставать раньше.

"С одной стороны, это хорошо, но наши внутренние часы не дают проснуться до конца. Что касается не только здоровья, но и других социальных моментов, исследование показывает, что в утренние часы фиксируют больше ДТП в первые недели после перехода на летнее время. Чаще фиксируют инфаркты миокарда и инсульты", - предупредила специалист.

Литовские врачи вместе с врачами других стран ЕС обращались в ЕП с просьбой отменить перевод стрелок.

Маменишкене рекомендовала заранее приучать себя раньше ложиться и раньше вставать, чтобы "приучить" организм к новому режиму.