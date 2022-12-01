По данным Минобороны, теплая верхняя одежда и нижнее белье закупаются в компаниях Audimas Supply, Omniteksas и Jurgava.
Как сообщили BNS в министерстве, у компании Omniteksas закуплено одежды примерно на 1 млн евро, у компании Jurgava – примерно на 200 тыс. евро.
Вице-министр обороны Вилюс Семешка сообщил в среду, что министерство закупает у Audimas Supply одежду еще на 1,16 млн евро.
"Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракт с компанией Audimas Supply на закупку теплых джемперов на 1,16 млн евро", - написал он в Facebook в среду.
В Минобороны сообщили, что компания решила за свой счет пошить дополнительно одежду для украинской армии и бесплатно предоставит тысячу флисовых джемперов вместе с одеждой, закупленной министерством.
"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность с государством, которое защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это непростое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важной", - приведены в пресс-релизе слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.
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