Литва осенью по примеру Израиля намерена объявить о вакцинации четвертой дозой вакцины от коронавируса

Пара из Израиля приезжала в Литву на новый год. Супруги радовались тому, что поездка, несмотря на коронавирус, прошла спокойно. На родине они планировали привиться в четвертый раз.

"Мы привиты тремя дозами. В следующем месяце привьемся четвертой", – сказали LNK граждане Израиля.

Они привились по разным причинам – с одной стороны из-за жестких требований в Израиле, с другой стороны - из-за боязни заболеть коронавирусом.

"В Израиле до вакцинации я даже не могла выйти на улицу погулять", – Рассказала Айда.

"Я чувствую себя в большей безопасности после первой, второй и бустерной доз вакцины, поэтому жду четвертой", – сказал Эяль.

Израиль – первая страна, которая начала прививать своих граждан четвертой дозой. Пока привиться могут только жители из группы риска и врачи.

Минздрав Литвы отмечает, что в нашей стране возможность привиться четвертой дозой появится с осени.

"Мы сейчас наблюдаем за опытом Израиля, все же Израиль - первое государство, принимающее подобные решения, потом их практикуют и другие страны", – сказала LNK канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

Однако специалисты настроены скептически, ведь в Литве еще далеко не все привились бустерной дозой, поэтому слепо копировать чужой опыт нелогично.

"Если комментировать опыт других стран, например, Израиля, надо сказать, что так страны решают свои проблемы", – сказал LNK эпидемиолог Паулюс Градяцкас.

"Может, надо вообще перестать считать эти дозы, как мы делаем с вакциной от гриппа. Я, например, точно не скажу сколько раз я прививался от него", – сказал ученый ВУ Гитис Дудас.

Однако, когда появились разговоры о четвертой дозе, люди стали говорить, что сомневаются в необходимости вакцинации. Хотя большинство склонно прививаться.

"Разве у нас есть какой-то выбор? Скорее, нет. Надо делать то, что мы можем сделать", – сказала журналисту LNK собеседница, встреченная на улице.

"Если надо будет, привьюсь. Хочется не болеть", – сказал другой прохожий.

"Думаю, проверю антитела, тогда буду прививаться", – сказал другой мужчина.

Экс-президент Валдас Адамкус сказал, что видит бурление в обществе, но не понимает причин его происхождения. Он призывает не бороться против вакцины, ведь только она может защитить от пандемии.

"Я вижу разлад в обществе – но я не могу оправдать этот факт, причину разлада. В мире признали, что если ничего не делать несколькими миллионами смертей не обойдешься, это будут десятки миллионов. Если был разработан серум, который был нужен и прививаются во всем мире, а у нас появилась группа людей, которая считает, что они знают лучше специалистов в своей области, отказывается прививаться... Ну, хорошо, не прививайтесь, но не кричите об этом и не боритесь против вакцинации", – сказал Адамкус в интервью LRT.

Вирусологи не считают, что пандемия быстро завершиться – коронавирус должен стать сезонной болезнью.

"Не будет так, что однажды мы ляжем спать, а утром проснемся – пандемии нет. Просто болезнь перейдет в эндемическую стадию, летом его не будет, а зимой он будет возвращаться", – сказал LNK Дудас.

Четвертой дозой вакцины от COVID-19 своих жителей с февраля планирует прививать и Чили.