Перемены коснутся и перевозчиков: отныне им придется изолироваться, за исключением тех случаев, когда водитель привозит товар или забирает его или следует через Литву транзитом. Эти изменения вступят в силу с 22 февраля.

С понедельника мягкая изоляция ждет приезжих из США, Гибралтара, а более жесткая - из Албании, Бахрейна, Сейшельских островов и Словакии.

Кроме того, будут обновлены и условия изоляции. До сих пор членам международных экипажей не требовалось сдавать тесты и изолироваться.

Со следующей недели они должны будут изолироваться с момента прибытия в Литву до отбытия в следующей рейс, но не дольше 10 дней. Исключение действует только для тех, кто следует через Литву транзитом.

Важно отметить, что перевозчикам не нужен результат теста на ковид и не надо сдавать его по прибытии. Кроме того, не надо изолироваться членам семьи водителя.

Срок изоляции водителя может быть сокращен, если не раньше чем на 7 день он сдаст тест на ковид и получит отрицательный результат (если у человека нет никаких симптомов ОРВИ). Тест надо сдавать за свой счет.

Компании, занимающиеся международными коммерческими перевозками, должны позаботиться о том, чтобы члены экипажей заполнили анкету НЦОЗ, а по требованию НЦОЗ предоставить списки водителей для проверки анкет и порядка изоляции.

Работодатель также должен информировать работников о действующих в Литве правилах изоляции и контроля. Кроме того, таким компаниям рекомендуют за свой счет тестировать персонал на ковид.

Со следующей недели вступают в силу изменения в порядке изоляции.

Пограничники, а также лица, которые каждый день или каждый рабочий день пересекающие границу Литвы с другой страной ЕС – по работе, учебе и т.д. – должны иметь при себе отрицательный результат теста на ковид, сделанный не позже 7 дней назад.

Если у них нет такого результата, они должны в течение 24 ч. после прибытия зарегистрироваться на тест по номеру 1808 или по интернету.

Отменяется требование предъявить тест, сделанный не раньше чем за 48 ч. до приезда, его назначат на месте.

С понедельника место изоляции в рабочее время могут покидать художники, исполнители, музыканты и т.д. участвующие в профессиональной художественной деятельности. Они должны носить маски или респираторы.

Деятели искусства, приехавшие из стран, приезжим из которых требуется жесткая изоляция, должны информировать о своей отлучке НЦОЗ.