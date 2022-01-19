Литва: на границе задержана фура с нелегальными мигрантами

Как информировал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, все мигранты - взрослые мужчины, по предварительным данным, с подтверждающими гражданство Сирии и Ирака документами. Они прятались в полуприцепе, под грузом арматуры.

"Пограничники проверили полуприцеп и нашли 9 мигрантов, их высадили", - сказал Г. Мишутис.

По словам представителя СОГГЛ, ни один из мигрантов не попросил убежища в Литве.

"Трудно сказать, какие будут решения, но правовое основание для этого есть, поскольку в помощи они не нуждаются", - сказал он, отвечая на вопрос, вернут ли мигрантов в Беларусь.

Литовские пограничники сообщили в среду, что развернули иностранцев, они были возвращены в Беларусь.

"Нелегальные мигранты не нуждались в помощи, их вернули в Беларусь. Туда же обязан был вернуться и белорусский водитель с транспортным средством и грузом", — говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Кроме этих лиц пограничники не фиксировали других попыток нелегального пересечения границы Литвы в течение последних суток.

Также не было и иностранцев, впущенных по гуманитарным причинам, должностным лицам не пришлось использовать табельное оружие.

Во вторник вечером около 30 сигнальных ракет были выпущены в нескольких местах у границы с белорусской стороны у Друскининкского самоуправления.

Вечером с белорусской стороны у Лаздийского самоуправления были выпущены еще четыре осветительные ракеты, но пограничники не указали, связано ли это с нелегальной миграцией.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.