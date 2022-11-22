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Необлагаемый налогом минимальный доход в Литве вырастет почти на 16 процентов со следующего года - с 540 до 625 евро. Подсчитано, в результате государственный бюджет потеряет 164,3 млн евро дохода в год.
Литва: минимум необлагаемых налогом доходов с 2023 года повышается до 625 евро
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В за соответствующие поправки к Закону о подоходном налоге с населения проголосовали 126 депутатов Сейма, один воздержался.

Консерватор Миколас Маяускас, председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам, подчеркнул, что налогообложение трудовых отношений является последовательным - этот показатель минимального дохода, не облагаемого налогом, уже несколько лет увеличивается.

После изменения формулы расчета показателя доход "на руки" увеличится только у тех, кто зарабатывает суммы в размере до одной средней заработной платы (СЗП). Показатель в размере 625 евро будет применяться, если трудовой доход человека не превышает прогнозируемого СЗП следующего года – 1926 евро. Сейчас она достигает 1704 евро.

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