Литва: минимум необлагаемых налогом доходов с 2023 года повышается до 625 евро

В за соответствующие поправки к Закону о подоходном налоге с населения проголосовали 126 депутатов Сейма, один воздержался.

Консерватор Миколас Маяускас, председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам, подчеркнул, что налогообложение трудовых отношений является последовательным - этот показатель минимального дохода, не облагаемого налогом, уже несколько лет увеличивается.

После изменения формулы расчета показателя доход "на руки" увеличится только у тех, кто зарабатывает суммы в размере до одной средней заработной платы (СЗП). Показатель в размере 625 евро будет применяться, если трудовой доход человека не превышает прогнозируемого СЗП следующего года – 1926 евро. Сейчас она достигает 1704 евро.