Литва лидирует по числу остающихся в стране россиян: новые данные показывают тенденцию

С 19 сентября Литва и другие страны Балтии не впускают туристов из России. До введения запрета в сутки в Литву приезжали около 2000 россиян.

"Сейчас мы наблюдаем снижение потока больше чем на 50%. Сейчас это около 1000 россиян в сутки", – сказал LNK глава Управления по охране границы Саулюс Некрашявичюс.

Агентство Frontex сообщает, в какие страны после 24 февраля приехало больше всего россиян. Литва занимает третье место после Финляндии и Эстонии.

За 8 месяцев войны в Украине россияне пересекали границу Литвы больше 1/3 млн. раз. Из них – 189 000 россиян приехали из Беларуси, 175 000 – из Калининграда. За то же время из Литвы уехало меньше россиян. В Беларусь уехали 164 000, а в Калининград – 158 000 человек.

Это значит, что 41 000 россиян назад в Россию не вернулась, по крайней мере из Литвы.

По данным Frontex, до введения ограничений Литва была первой в списке стран по разнице между число прибывших и уехавших россиян. До середины сентября каждые две недели из Литвы не уезжали почти 3000 граждан России. Из Финляндии не уезжала тысяча, а из Латвии, Эстонии и Польши напротив – россияне уезжают, их там становится меньше.

Какая часть приехавших в Литву россиян могла остаться здесь, а какая - уехала в другие страны - неясно.

"Способы выяснения есть, ведь границы с ЕС не закрыты. Рисками, я думаю, должны управлять ведомства – от Департамента госбезопасности до Службы охраны границы", – сказал LNK министр обороны Арвидас Анушаускас.

После введения ограничений на въезд россиян, ситуация стала меняться. В последнее время в Литву въезжает примерно столько же россиян, сколько уезжает. Чаще всего границу пересекают пассажиры калининградского транзита.

"Чуть больше 1000 человек каждый день пересекает границу, больше 500 связаны с транзитом", – сказал Некрашявичюс.

Другая большая часть – водители тягачей. Еще около 150 человек прибывают по действующим исключениям.

"Это те, у кого есть национальная виза, разрешение на жительство в Литве или в другой стране ЕС. Кроме того, люди, у которых есть шенгенские визы и родственники в Литве или ЕС", – сказал Некрашявичюс.

За последний месяц в Литву въехали 30 000 россиян, а не впустили 500.

"Просто-напросто не едут, не рискуют, чтобы не было дополнительных расходов", – объяснил Некрашявичюс.

За последние 10 дней Литва не впустила 3 россиян, бежавших от мобилизации.

"Литва ясно заявила, что не будет принимать россиян, бегущих от мобилизации. Мы заявили об этом и соблюдаем это правило", – сказал Анушаускас.

С этой недели россиян не будет впускать и Чехия.

Европа с мая 2023 года планирует ввести общую систему, которая будет фиксировать, из какой страны в Европы въезжают и из какой выезжают.