Литовское посольство в Казахстане представило продукцию Vičiūnai

Казахское телевидение Chabar 24 сообщило, что рождественская благотворительная ярмарка в Астане состоялась 3 декабря.

На ней свои национальные блюда и продукты представили представители 50 посольств.

По данным телевидения, праздник организовали жены послов.

Литовское посольство в Казахстане на своей странице в фейсбуке поделилось несколькими фотографиями с ярмарки. На одной из них видно, что на прилавке есть не только продукция Vilkyškių pieninė, Malsenа, но и продукция VIČI: селедка, крабовые палочки, пельмени.

На вопрос Delfi посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас ответил, что сожалеет в связи с этим.