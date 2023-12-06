Литовское посольство в Казахстане представило продукцию Vičiūnai

Казахское телевидение Chabar 24 сообщило, что рождественская благотворительная ярмарка в Астане состоялась 3 декабря.
На ней свои национальные блюда и продукты представили представители 50 посольств.
По данным телевидения, праздник организовали жены послов.
Литовское посольство в Казахстане на своей странице в фейсбуке поделилось несколькими фотографиями с ярмарки. На одной из них видно, что на прилавке есть не только продукция Vilkyškių pieninė, Malsenа, но и продукция VIČI: селедка, крабовые палочки, пельмени.
На вопрос Delfi посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас ответил, что сожалеет в связи с этим.
"Сожалею, что не проконтролировал стенды, которые готовила моя команда. В будущем мы учтем позицию гражданского общества Литвы. На международной благотворительной ярмарке в Астане, которая прошла 3 декабря 2023 года на литовском стенде была продукция разных литовских компаний, которую можно найти в Казахстане. Vičiūnų grupė была одной из компаний, которая захотела участвовать в этом благотворительном мероприятии – в Казахстане работает немного литовских компаний", – сказал Навикас.
Напомним, что Vičiūnų grupė принадлежит семье мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. В Литве ее критикуют за то, что она продолжает работать в России и после вторжения в Украину.
В Калининградской области, Советске, у этой компании есть свой завод.
Матийошайтис не раз говорил, что компания постепенно уходит с российского рынка, ищет покупателя завода.
В сентябре 2022 года компания сообщила, что процесс продажи заводов в России и Беларуси достиг своей "кульминации", были выбраны 5 потенциальных покупателей.
Несмотря на то, что из-за работы на российском рынке, часть покупателей не приобретает продукцию VIČI, в ноябре этого года выяснилось, что крупные сети продавали продукцию этой группы под другими брендами.