Цель этого путешествия — пересечь Атлантический океан из Европы на североамериканский континент за 110 или менее дней на одноместной гребной лодке и таким образом отметить 90-летие полета С. Дарюса и С. Гиренаса, улучшить мировой рекорд, говорится в пресс-релизе. Сделав это, путешественник станет первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.
“Я уже прошел треть пути и в то же время самый сложный и непредсказуемый участок. Моя задача сейчас — благополучно доплыть до Карибских островов: оттуда до Майами мне предстоит самая техническая часть маршрута. Дно лодки уже дважды приходилось чистить под водой, похоже, это придется делать примерно раз в 7 дней.
В ближайшие несколько дней будет больше ветра, что поможет сохранить скорость, так как я греб последние три дня при довольно спокойном ветре и небольшой волне. Идеальным планом было бы добраться до Доминиканы в ближайшие 40-45 дней, посмотрим, как пойдет. Пока скучаю только по холоднику и домашней еде - больше ни по чему. Это еще слишком короткий срок, чтобы скучать по людям. Может быть, через 100 дней я буду думать иначе”, — говорит путешественник.
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