Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис считает, что необходимо запретить в Литву въезд людей, использующих мягкие меры пропаганды, а для этого надо создать единую межведомственную систему.
"Такие обсуждения есть. Вчера в министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Посмотрим, какие будут выводы", – сказал Ландсбергис.
По его словам, для такого решения нужно юридическое основание.
"Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран", – сказал министр.
Он отметил, что списки невъездные должны регулярно обновлять, дополняя участников репрессии в Беларуси.
"Людей, которые напрямую участвуют в подавлении протестов, также надо вносить в "черные списки". (...) Этот процесс не должен останавливаться", – заметил Ландсбергис.
Павилёнис в свою очередь сказал, что исполнителям, которые в своем творчестве используют мягкую пропаганду, надо запретить приезд в Литву.
"Лично я считаю, так. До жесткой силы мы, я надеюсь, не дойдем, но мягкая угроза есть, мы должны на это реагировать", – сказал депутат.
Он напомнил, что в прошлом парламенте вместе с коллегой Лауринасом Кащюнасом он предлагал правительству расширить критерии, по которым человеку можно запретить въезд в Литву.
"Нам тогда не удалось убедить правительство. По моим сведениям, мы об этом говорили с Лауринасом, в ближайшее время состоится заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне вместе с Комитетом по культуре, я приму в нем участие. Мы серьезно обсудим это со всеми ведомствами, обсудим создание системы, чтобы не пришлось реагировать на каждый отдельный случай, это поможет ведомствам, которые не сталкиваются с геополитическими угрозами, избежать подобных ошибок в будущем", – сказал депутат.
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