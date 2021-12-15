"Министерство сегодня издало указ, согласно которому вступление закона в силу будет отсрочено до 1 апреля 2022 года. (...) Люди смогут дополнить свои аптечки необходимыми вещами, чтобы им было удобнее", – сказала вице-министр Дангуоле Янкаускене.

Согласно действовавшему порядку, новые требования по обновлению содержимого аптечек должны были вступить в силу с января 2022 года.

По словам вице-министра, на подготовку к новому порядку у водителей было время с декабря 2020 года.

"Был год на подготовку. Конечно, в Литве, как всегда, снег выпадает неожиданно, хотя к этому весь год готовятся. Так произошло и на этот раз", – сказала Янкаускене.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

В Литве пока купить такие аптечки сложно, торговцы говорят, что у них нет такого товара и сложно сказать, когда он появится.