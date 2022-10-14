Литовские школы могут принять еще 26 000 украинских детей

По данным министерства, на этой неделе в учебных заведениях Литвы зарегистрировано более 13 тыс. детей, приехавших из Украины – хотя пик беженцев фиксировался весной, на данный момент все равно приезжают каждую неделю. По данным министерства, в детских садах для украинцев еще есть около трех тысяч мест.
В четверг представители министерства представили удаленно украинским семьям, которые приехали в Литву с детьми, какие образовательные услуги украинские дети могут получить в Литве, как будет проходить обучение, поступление в вузы и учреждения профессионального образования, помощь.
Шюгждинене подчеркнула, что главная цель – сделать так, чтобы украинские дети чувствовали себя в школах хорошо, ощущали себя частью общества.
"Хочу призвать всех смело регистрироваться в школы, в том числе и тех детей, которые учатся дистанционно в украинских школах. На прошлой неделе я встречалась с министром образования и науки Украины, передаю его пожелания, а также призыв записываться в школы, потому что это возможность для детей не только учиться в школе, но и учить литовский язык, найти друзей", – цитируются в сообщении слова Шюгждинене.
По данным сети Eurydice Европейской Комиссии за этот год, Литва является одной из девяти стран, которые успешно помогли интегрировать более половины прибывших детей и молодежи в общеобразовательные школы.
Ученики учатся в литовских школах или школах национальных меньшинств, дистанционно в школах, утвержденных украинским государством, или в украинских школах, получивших разрешение литовского министерства на преподавание по украинской учебной программе. Таких школ в Литве четыре, и вполне вероятно, что их число будет увеличиваться.
По данным Департамента статистики, в Литве официально зарегистрировано 68 тысяч беженцев из Украины, примерно 18,5 тыс. из них – школьного возраста.
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