Литовские школьники поздравили белорусского политзаключенного Беляцкого с днем ​​рождения

«Литва – страна свободы. У нас самих был очень трудный путь к восстановлению независимости, к борьбе за свободу. Поэтому, я думаю, мы понимаем ситуацию в Беларуси лучше, чем кто-либо другой. И я думаю, что мы не меньше, чем люди в Беларуси, заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была свободная, независимая страна. Это и наш интерес. Дети это хорошо понимают", - отметила посол.