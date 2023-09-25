Литовские школьники поздравили белорусского политзаключенного Беляцкого с днем ​​рождения

Мероприятие провело Министерство иностранных дел Литвы при поддержке Центра юстиции «Весна». На здании этой гимназии ранее была создана фреска с изображением Алеся Беляцкого . Сегодня заключенному в тюрьму лауреату Нобелевской премии мира исполнился 61 год.
Почему литовским школьникам важно знать об Алесе Беляцком и ситуации в Беларуси, рассказала посол по особым поручениям Аста Андрияускене , ее слова приводит Правозащитный центр "Вясна".
«Литва – страна свободы. У нас самих был очень трудный путь к восстановлению независимости, к борьбе за свободу. Поэтому, я думаю, мы понимаем ситуацию в Беларуси лучше, чем кто-либо другой. И я думаю, что мы не меньше, чем люди в Беларуси, заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была свободная, независимая страна. Это и наш интерес. Дети это хорошо понимают", - отметила посол.
Атташе по стратегическим коммуникациям Юлиус Мите обратил внимание детей на то, что Беларусь очень близка к Литве:
«Граница находится всего в 30 километрах, а в Беларуси сидят подростки за борьбу за демократию и права человека. Поэтому для нас крайне важно максимально помочь и поддержать", - сказал Юлиус Мите.
В завершение дети приняли участие в викторине с вопросами о Правозащитном центре «Вясна» и Алесе Беляцком. Детям также предложили написать письмо с пожеланиями Алесю Беляцкому на одном большом листе бумаги.
«Алесь, на стене нашей школы висит твой портрет, и я им очень горжусь», — написала одна из учениц прогимназии.
"Дети сказали, что им было очень интересно, и я посмотрела, что они написали и нарисовали: это снеговик с красным шарфом и помидорами со сливками - вот они услышали сказанное, и это отразилось в этих рисунках и пожеланиях, - поделилась Аста Андрияускене. - Многие хотели свободы. Очень важно то, что они чувствуют солидарность с теми людьми, которые сейчас находятся в тюрьмах Беларуси».