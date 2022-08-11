Литовские предприниматели подарят детям украинских беженцев рюкзаки и школьные принадлежности

Посол Украины в Литве Петро Бешта расскажет, как проходит интеграция детей из Украины в образовательную систему Литвы, об их потребностях и вызовах, сообщили организаторы.
Генеральный директор Rimi Вайдас Лукошявичюс расскажет о помощи, которую литовские предприниматели оказывают беженцам из Украины.
По данным Департамента статистики, после вторжения российских войск в Украину из этой страны в Литву прибыло почти 62 тыс. беженцев, 17,3 тыс. из них - дети школьного возраста.
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