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В Украинском центре, расположенном в Университете им. Витаутаса Великого в Вильнюсе, в четверг детям военных беженцев будут переданы школьные рюкзаки с наборами канцелярских принадлежностей, которые подарили литовские предприниматели.
Литовские предприниматели подарят детям украинских беженцев рюкзаки и школьные принадлежности
© Vida Press

Посол Украины в Литве Петро Бешта расскажет, как проходит интеграция детей из Украины в образовательную систему Литвы, об их потребностях и вызовах, сообщили организаторы.

Генеральный директор Rimi Вайдас Лукошявичюс расскажет о помощи, которую литовские предприниматели оказывают беженцам из Украины.

По данным Департамента статистики, после вторжения российских войск в Украину из этой страны в Литву прибыло почти 62 тыс. беженцев, 17,3 тыс. из них - дети школьного возраста.

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