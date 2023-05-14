Литовские пограничники задержали 71-летнего белоруса

VW Passat, под управлением белорусского пенсионера, остановили на дороге Лаздияй — Сейны.

Водитель предъявил водительское удостоверение якобы выданное в Украине. Пограничники заподозрили, что с документом что-то не так и тщательно его изучили. Выяснилось, что водительское удостоверение поддельное.

По этому факту начато досудебное расследование. Водитель задержан. Такое преступление наказывается арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.

За езду без права управления в отношении белоруса составили административный материал и назначили штраф в размере 300 евро.

Ранее похожий инцидент произошел в Нидерландах. Полиция Гронингена арестовала мужчину, который ехал по городу пьяным. У водителя обнаружили поддельные украинские права с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.