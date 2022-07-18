Литовские пограничники развернули на границе с Беларусью 81 мигранта

Попыток нелегального пересечения латвийской границы уже какое-то время не фиксируется, а в среду польские пограничники развернули 14 нелегальных мигрантов.
В общей сложности почти 10,6 тыс. мигрантов не было пропущено из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет приток мигрантов из Беларуси, начавшийся год назад, гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В результатах нового опроса – перемены: это сигнал не только для правительства, но и для одной политической силы
В рейтинге политических партий ярко выражены перемены:...
Экономисты рекомендуют жителям экономить сейчас, не дожидаясь наступления осени
В Литве фиксируется высокая инфляция, однако жители и...
ЕС рекомендует еще одну дозу вакцины от COVID-19, Минздрав Литвы обсудит это с экспертами
После рекомендации агентств Евросоюза людям старше 60...
Коронавирус в Литве: 61 новый случай и ни одной смерти
За минувшие сутки в Литве был выявлен 61 новый случай...
Синоптики прогнозируют более теплую и сухую погоду
В понедельник днем Литва останется в зоне более...