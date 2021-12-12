aA
За минувшие сутки, с полуночи субботы до воскресенья, пограничники не пустили в Литву 8 мигрантов, которые пытались пересечь границу в запрещенных местах.
Литовские пограничники развернули 8 мигрантов, с белорусской стороны - 22 выстрела
© DELFI / Josvydas Elinskas

В пятницу пограничникам не пришлось разворачивать мигрантов. В четверг сотрудники СОГГЛ не впустили в страну 29 таких иностранцев, в среду - 65, во вторник подобных попыток не было. 23 мигранта из Беларуси не пустили в понедельник и 24 - в воскресенье.

В субботу не было иностранцев, которых пустили в страну по гуманитарным причинам.

В субботу в Лаздийском районе с белорусской стороны было произведено 20 выстрелов. Днем в соседней стране, недалеко от Шальчининкского района, было произведено 2 выстрела.

Статьи по теме:
Работы у пограничников становится меньше: за минувшие сутки ни один мигрант не пытался попасть в Литву  (8)
Погранслужба: за сутки на границе с Литвой развернули 29 мигрантов  (3)

Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр обороны Литвы: гибридная атака показала, что единство стран Балтии особенно важно (19)

Осуществляемая минским режимом гибридная атака, во...

TOP новостей

В Литве от коронавируса скончался первый ребенок (8)

Поздно вечером в субботу появилась информация о том,...

Коронавирус в Литве: 1238 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1238 новых...

Президент Литвы - о действиях России: может исполниться и самый плохой сценарий (353)

Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России...

Спикер Сейма Литвы привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса: хочется, чтобы каждый принял это решение (2)

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...

Видас Китас. Машина как роскошь… (31)

Литературный герой Остап Бендер утверждал, что машина...