Литовские пограничники развернули 8 мигрантов, с белорусской стороны - 22 выстрела

В пятницу пограничникам не пришлось разворачивать мигрантов. В четверг сотрудники СОГГЛ не впустили в страну 29 таких иностранцев, в среду - 65, во вторник подобных попыток не было. 23 мигранта из Беларуси не пустили в понедельник и 24 - в воскресенье.
В субботу не было иностранцев, которых пустили в страну по гуманитарным причинам.
В субботу в Лаздийском районе с белорусской стороны было произведено 20 выстрелов. Днем в соседней стране, недалеко от Шальчининкского района, было произведено 2 выстрела.
Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.
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