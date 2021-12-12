Литовские пограничники развернули 8 мигрантов, с белорусской стороны - 22 выстрела

В пятницу пограничникам не пришлось разворачивать мигрантов. В четверг сотрудники СОГГЛ не впустили в страну 29 таких иностранцев, в среду - 65, во вторник подобных попыток не было. 23 мигранта из Беларуси не пустили в понедельник и 24 - в воскресенье.

В субботу не было иностранцев, которых пустили в страну по гуманитарным причинам.

В субботу в Лаздийском районе с белорусской стороны было произведено 20 выстрелов. Днем в соседней стране, недалеко от Шальчининкского района, было произведено 2 выстрела.

Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.