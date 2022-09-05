Литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 71 нелегального мигранта

За минувшие сутки на латвийской границе фиксировалось 4 попытки незаконного пересечения границы, а польские пограничники в субботу развернули 37 мигрантов.
СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В целом за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, около 13,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались пересечь границу.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.
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