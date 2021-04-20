За такую поправку в первом чтении проголосовали 82 депутата, 10 были против, 30 - воздержались.

"В условиях пандемии, когда мы постоянно конкурируем со временем, когда бизнес и жители давно устали от ограничений, нам нужно скорее добиться массового иммунитета, я думаю, наряду с ограничениями важно рассматривать и разные способы поощрения", – сказал перед обсуждением вопроса "крестьянин" Томас Томилинас.

В соответствии с проектом, работодатель по просьбе работника в течение трех суток с момента вакцинации от опасной пандемической инфекции, если в стране объявлен карантин или режим ЧП, должен дать работнику один оплачиваемый выходной.

По словам Томилинаса, такой выходной полагается и тем, у кого после вакцинации не будет никаких побочных эффектов.

Депутат признал, что те люди, которые плохо себя почувствовали после прививки, сейчас могут получить больничный, между тем, выходной был бы поощрением для работников, чтобы они шли прививаться. По словам политика, никакие дополнительные документы при оформлении такого выходного не потребуются, его оформят как, например, родительский день.

Консерватор Линас Слушнис сказал, что пока эту поправку примут, и она вступит в силу, она станет ненужной, поскольку большинство людей уже привьется. Поправку должны обсудить комитеты, а потом - правительство Литвы.