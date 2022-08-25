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В целях контроля за реализацией санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси литовская таможня ужесточает процедуры досмотра – грузы, отправители, получатели, перевозчики или таможенные посредники, которые уже однажды пытались обойти санкции, будут оцениваться как представляющие высокий риск и проверяться особенно тщательно, сообщил в четверг Департамент таможни.
Rusijos-Lietuvos pasienyje, Kaliningardo zonoje, prie muitinės posto įstrigusių vilkikų eilė. 2022, birželio 22 d.
Rusijos-Lietuvos pasienyje, Kaliningardo zonoje, prie muitinės posto įstrigusių vilkikų eilė. 2022, birželio 22 d.
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"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые из-за попыток обойти санкции не были допущены к продолжению таможенных процедур, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом", - сказал для пресс-релиза генеральный директор таможенного ведомства Дарюс Жвиронас.

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Таможня с марта текущего года осуществляет усиленный контроль за вывозимыми, ввозимыми и транзитными товарами.

За этот период в связи с различными нарушениями более 3 тыс. раз было отказано в процедурах ввоза, вывоза и транзита, возбуждено и продолжается 30 расследований, Криминальная служба таможни проводит 4 досудебных расследования, кроме того, возбуждено 260 дел об административных правонарушениях.

Из-за нарушений на территорию ЕС не пропустили более 1,2 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и России.

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