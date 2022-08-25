"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые из-за попыток обойти санкции не были допущены к продолжению таможенных процедур, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом", - сказал для пресс-релиза генеральный директор таможенного ведомства Дарюс Жвиронас.
Таможня с марта текущего года осуществляет усиленный контроль за вывозимыми, ввозимыми и транзитными товарами.
За этот период в связи с различными нарушениями более 3 тыс. раз было отказано в процедурах ввоза, вывоза и транзита, возбуждено и продолжается 30 расследований, Криминальная служба таможни проводит 4 досудебных расследования, кроме того, возбуждено 260 дел об административных правонарушениях.
Из-за нарушений на территорию ЕС не пропустили более 1,2 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и России.
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