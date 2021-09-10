Литовская полиция призвала участников митинга вовремя завершить мероприятие

"Мероприятие разрешено с 10.30 до 16 ч., значит оно должно закончиться в 16 ч. После этого времени со сцены не должны выступать с речами, организатор должен сообщить о завершении мероприятия, люди должны разойтись", – сказал в пятницу Гагас.
По его словам, на митинг собралось около 4500 человек, никаких инцидентов не было. Гагас подтвердил, что полиция дежурит не только на площади, на проспекте Гедиминаса, у парламента и правительства, но и на въезде в Вильнюс.
"Мы должны сказать, что получаем определенные сигналы разных членов общества "обратит внимание". Организаторы хотят, чтобы мероприятие прошло слаженно. Пока никакой информации, которая вызвала бы у нас беспокойство, не получали", – сказал глава столичной полиции.
Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на проведение митинга с 10.30 до 16 ч. Организаторы призывают участников соблюдать порядок. В городе дежурят многочисленные наряды полиции, некоторые улицы перекрыты.
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