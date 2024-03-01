Литовская армия: сегодня войны не будет

"Войны сегодня не будет.
Мы видим необходимость написать это, поскольку нам пишут граждане, у военных спрашивают члены их семей и друзья, уже были случаи, когда у военных в униформе на АЗС или в магазине спрашивали: "Когда начнется война, и что мне делать?".
В нашей коммуникации мы никогда не загадываем на будущее, но всегда можем назвать известные нам факты.
Если упростить оценку разведки, то можно сказать, что для нападения на Литву должны быть выполнены два критерия: во-первых, у границ должны быть стянуты силы, во-вторых, должно предполагаться намерение противника использовать их. Со вторым критерием может быть сложнее, поскольку противник всегда говорит "это не нападение, это учения", но, когда знаешь о таких манерах, то это не так уж и сложно предположить.
Поэтому ответ на вопрос "Будет ли в Литве война сегодня/завтра/послезавтра?" короткий: сегодня у границ Литвы с враждебными странами нет военной техники, соответственно и второй критерий – намерение ею воспользоваться – не выполняется, поэтому ни сегодня, ни завтра не будет", – сказано в социальной сети.
Сколько времени нужно на то, чтобы стянуть военную технику?
Для того, чтобы сориентироваться, ЛА предложила вспомнить события в Украине:
"Вторжение началось в феврале 2022 г., о стягивании военной техники начали говорить весной 2021 г., в сентябре ее стали перебрасывать к границам Украины, прикрываясь учениями, а в ноябре весь западный мир ясно идентифицировал угрозу вторжения".
На границе Литвы ситуация с безопасностью с 2022 года не изменилась.
"Стратегические долгосрочные прогнозы не в ходят в компетентность Литовской армии. Готовится ли Россия к войне с НАТО, будет ли Третья мировая война - это оцениваем не мы, а высшее руководство страны, политики, те, кто принимают решения.
Однако у нас есть картина, представленная разведкой о том, что сейчас на самом деле происходит у границ с Литвой (и даже дальше) и информация такая, о какой мы говорили – положение с 2022 года не изменилось", – сообщает ЛА.
Правда, готовиться к войне надо.
"Подготовка к войне - повседневная обязанность общества и прямая задача, как и каждого гражданина. Запаска в автомобиле - не выброс денег на ветер, без нее, перевозка машины на эвакуаторе будет стоить дороже. Новая военная техника, вооружение и оборудования, дорогие учения - это не деньги на ветер, ведь во время войны дыры без военной техники или подготовки заполняют жизнями военных.
И, наконец, главная часть – подготовка к войне это прямой путь к миру, это не только крылатое выражение, это здравомыслие. Давайте готовиться к войне, которой сегодня не будет, чтобы ее не было ни завтра, ни послезавтра, – обобщила армия и прибавила, – давайте поддерживать Украину – сегодня война идет там".