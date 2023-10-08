Литовцы Висагинаса: легко быть своим среди своих

Со старшей дочерью проблем почти не было. В дошкольном возрасте она уже хорошо понимала по-русски, а потом, попав в лагерь и не сумев выполнить какое-то письменное задание, быстро сама начала учиться читать и писать. Младшую же дочь пришлось заставлять почти насильно, но, несмотря на все пролитые слезы (когда, например, девочка не смогла купить клубнику с лотка на улице, так как продавщица не поняла ни одного слова), Раймонда с гордостью отмечает, что сейчас дочь говорит по-русски без акцента. Хотя в свое время из-за языковой причины пришлось отказаться и от посещения дополнительных занятий по немецкому языку и балету и выбрать те кружки, где преподаватель мог говорить на двух языках. Недостаток в культурных мероприятиях, особенно в спектаклях по литературным произведениям восполнялся поездками в другие города - в Рокишкис, Игналину.