Напротив, Мальта, Франция, Дания, Венгрия, Ирландия, Румыния, Польша и Австрия переработали менее трети отходов пластиковой упаковки. Хотя результаты положительные, есть еще возможности для улучшения. Какие ошибки при сортировке пластика замечают специалисты?

56 процентов – столько образующихся пластиковых отходов перерабатывается в Литве. По этому показателю вместе со Словакией мы делим второе место среди всех стран Евросоюза, на один процентный пункт больше отходов перерабатывается только в Нидерландах. Общий средний объем переработанных пластиковых отходов в ЕС в 2020 г. достиг 38 процентов. Предполагается, что в 2020 г. один гражданин ЕС произвел в среднем 34,6 кг пластиковых отходов, из которых только 13 кг было переработано.

Специалисты "Эконовус" также отмечают растущее внимание к сортировке пластиковых отходов. Как отмечает производственный директор компании Кястутис Бальчюнас, по сравнению с 2019 годом их команда в 2020 году собрала на 21 процент больше пластиковых отходов, в 2021 году - на 13 процентов.

"Тренд обнадеживает, потому что рост не останавливается, не только жители более тщательно сортируют пластиковые отходы, но и совершенствуется инфраструктура, благодаря которой сортировка не усложняет повседневную жизнь. Увеличивается количество сортировочных контейнеров на частных территориях, поэтому поводов для того, чтобы не сортировать мусор, становится меньше", — отмечает он.

Ошибки все еще возникают

Это правда, что хотя все больше и больше людей занимаются сортировкой пластика, как отмечает эксперт "Эконовус", именно ошибки могут мешать и быть тормозом для выхода на лидирующие позиции.

"Можно выделить самые распространенные ошибки при сортировке пластика. Иногда забывают, что контейнеры для пластиковой тары предназначены именно для сортировки пакетов, и другие вещи, даже если они пластмассовые, не стоит сюда выбрасывать, потому что не всегда есть возможность определить их состав.

Кроме того, иногда жители не обращают внимания на маркировку пакетов и думают, что весь пластик одинаковый, а например, пакеты из нескольких видов пластика обычно не перерабатываются, так как это был бы очень дорогой и сложный процесс. Такие упаковки обычно сжигают и используют для получения энергии, хотя это менее экологичное решение, чем переработка. При выборе продуктов стоит сразу обращать внимание на материал, из которого изготовлена ​​упаковка, и отдавать предпочтение более легко перерабатываемым материалам», — поясняет К. Бальчюнас.

Отходы упаковки, собранные из контейнеров жильцов, доставляются в сортировочные центры, где снова сортируются по типу пластика и передаются на перерабатывающие предприятия, где становятся новой продукцией. Все пластиковые отходы, непригодные для переработки, вывозятся на когенерационные электростанции, где из них вырабатывается электрическая и тепловая энергия.

Что можно выбрасывать в пластиковый контейнер для мусора?

Пустые, сухие и чистые упаковки без остатков материала следует выбрасывать в пластиковый контейнер. Если упаковки содержат остаточные жидкости или другие вещества, которые могут загрязнить другие отходы, такие остатки должны быть выброшены перед утилизацией упаковок.

Пластиковые бутылки, тетрапак, элопак (от сока, молока) и другую многослойную упаковку, пластиковую пищевую упаковку, коробки и контейнеры, пустую тару из-под бытовой химии, пакеты, пленку, пластиковую упаковку от конфет, чипсов или других продуктов можно выбрасывать в пластиковые контейнеры. Важно отметить, что забота об окружающей среде должна выражаться не только в том, чтобы правильно сортировать пластиковые отходы, но и постараться отказаться от ненужной упаковки, заменить одноразовые изделия на долговечные, отдать предпочтение экологически безопасным альтернативам.