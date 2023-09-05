Литовцы тратят на еду столько же, сколько немцы, несмотря на разницу в зарплатах

В Европе на продукты больше всего тратят швейцарцы (325 евро в месяц), норвежцы (308 евро) и датчане (281 евро), меньше всего - украинцы (98 евро), белорусы (89 евро) молдаване (88 евро).

Аналитики сравнили данные по 105 странам. В некоторых странах на еду и безалкогольные напитки жители тратят меньше 1/10 своих доходов: США – 6,7%, Сингапур – 8,4%, Великобритания – 8,7%, Ирландия – 9,2%, Швейцария – 9,9%. В числе стран, жители которых больше всего тратят на еду - Нигерия (59%), Мьянма (56,6%) и Кения (56,1%).

Платформа Picodi провела анализ и выяснила, сколько денег на еду тратят жители разных стран. В отчете Picodi.com используются новейшие данные Euromonitor и статистические данные отдельных стран (сюда не входят данные о том, сколько люди тратят в ресторанах, кафе и на алкоголь - только покупка продуктов).

"Можем порадоваться, что, заняв 12 место, при расходах в 218 евро мы практически оказались на одной строке с немцами и рядом с голландцами. Конечно, чтобы дорасти до Скандинавии, надо еще больше поднять цены. Ненамного – на 10%, и будем в десятке рядом с Финляндией. Вы не рады? Это понятно, жители лучше всего себя чувствуют, когда расходы на продукты невелики", – сказал эксперт.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что, по сравнению с развитыми странами Европы, литовцы очень много тратят на продукты.

Значит, в процентном отношении немцы тратят на продукты меньше денег, чем литовцы. Причина - разница в зарплатах.Сейчас средняя зарплата в Германии составляет 4000 евро "на бумаге", а в Литве - 2000 евро. Поляки в этом списке занимают 28 место и тратят на продукты на 1 человека 128 евро в месяц (на 40% меньше, чем литовцы). Латыши (23 место) тратят 164 евро, эстонцы (14 место) 197 евро.

Правда, хотя немцы и тратят столько же по деньгам, эти расходы составляют всего 12% их доходов, а у литовцев - это 21%.

Литва входит в число 12 стран ЕС , жители которых тратят больше всего денег на продукты. В Литве на одного жителя в среднем уходит 218 евро в месяц. Столько же на продукты тратят немцы, голландцы немного больше - 221 евро.

Он назвал Delfi причины, по которым Литва попала в число 12 стран, жители которых тратят больше всего денег на продукты.

"Мы работаем на еду. Причина - плохая конкуренция, у нас есть лишь несколько распространителей продуктов. То же самое и с производителями. В последнее время в этом поучаствовало и государство: если в других странах договаривались с производителями о фиксации цен, то у нас этого не было. До кризиса в 2020 г. в Литве помощь продуктами получали 150 000 человек, а сейчас их больше 200 000. Так вот мы и спасаем наших жителей", – сказал Delfi представитель Pricer.lt.

Главный экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что Литва выделяется по ценам на продукты в Европе и среди соседних стран, и это подтверждает не одна статистика.

Экономист сказала, что высокие цены на продукты при относительно небольших доходах значат, что страна бедная и сталкивается с серьезными социальными проблемами.

Но в Литве есть и другие факторы.