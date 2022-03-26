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Мотоциклист, участник ралли Дакар Балис Бардаускас шлет украинским военным мотоциклы, которые приспособлены для нужд военных. Первые три были вывезены на прошлой неделе, в ближайшее время поставят еще 30. В планах Бардаускаса – целых 300 мотоциклов для разведки и других операций.
Литовцы шлют украинским военным мотоциклы
© AFP / Scanpix

По его словам, за время спортивной карьеры он подружился со многими украинскими мотогонщиками, которые сейчас служат, защищают свою родину. Друзья обратились к нему за помощью.

"Эти мотоциклы для украинской армии передадут туда, где в них больше всего нуждаются. С 2005 года на Дакаре и других ралли я познакомился со многими украинцами. Часть из них сейчас служит в спецотрядах, поэтому у меня есть прямая связь с конкретными воинскими частями. Они мне прямо сказали – у нас многого нет, шлите все", – сказал гонщик.

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В ближайшее время в Украину передадут 30 совершенно новых мотоциклов KTM. В будущем планируется передать 200-300 мотоциклов. Кроме того, в ближайшее время доставят и 5 электомотоциклов – они могут ездить 1,5 часа без дополнительной зарядки.

Брадаускас поставил цель - передавать только новую технику, но найти достаточное количество новых подходящих мотоциклов непросто.

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